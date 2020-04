Nos - ochranný štít (nielen) v čase Korona vírusu

Chcete zlepšiť svoje šance pred COVID_19 a hľadáte spôsoby ako posilniť váš imunitný systém? Pozrite sa do zrkadla. Jeden nástroj máte rovno pred sebou a úplne zadarmo. Je to váš N-O-S.

Chcete zlepšiť svoje šance pred COVID-19 a hľadáte spôsoby ako posilniť váš imunitný systém? Pozrite sa do zrkadla. Jeden nástroj máte rovno pred sebou a úplne zadarmo. Je to váš N-O-S. Tento zázrak nosíme všetci na svojej hlave, ale málokto vie ako ho používať správne a čo všetko dokáže. Mnohí ho nepoužívajú vôbec a to je obrovská chyba, najmä v čase šírenia nebezpečného vírusu. Nosná dutina plní zhruba 30 dôležitých funkcií, ktoré pri dýchaní ústa neplnia vôbec alebo len minimálne - napríklad imunitnú funkciu.

Teraz zavrite ústa, DÝCHAJTE NOSOM a nechajte hovoriť vedu a odborníkov.

Medzi najväčšie benefity dýchania nosom patrí to, že:

zahrieva, zvlhčuje a filtruje vzduch

zachytáva nečistoty a alergény - veľké častice nosnými chĺpkami a malé častice na sliznici

pomáha predchádzať prechladnutiu, chrípke, alergickým reakciám, sennej nádche, dráždivému kašľu a zlepšuje astmatické stavy

zachytáva vlhkosť z vydychovaného vzduchu a zabraňuje vysychaniu nosa

reguluje (spomaľuje) prúdenie vzduchu vďaka zložito usporiadanej štruktúre nosovej dutiny (zefektívňuje sa tak výmena kyslíka a oxidu uhličitého v pľúcach)

uľahčuje správne fungovanie bránice (menej pichania v boku pri behu)

podporuje činnosť parasympatického nervového systému, ktorý upokojuje a uvoľňuje telo, spomaľuje dýchanie a srdce, podporuje trávenie

umožňuje správnu polohu jazyka voči hornej časti podnebia a spojené pery, čím napomáha formovaniu prirodzeného zdravého chrupu a čeľustí

v ústach sa zvýši produkcia slín(môžem potvrdiť okamžitý účinok a ráno som nemal sucho v ústach už 3 týždne) a znižuje sa riziko výskytu zubných kazov

znižuje pravdepodobnosť chrápania a spánkových porúch

inhibuje (zastavuje/ spomaľuje) rast baktérií a vírusov vďaka vlastnej tvorbe oxidu dusnatého (NO)

malé množstvo vzniká aj v ústach, ale väčšina ľudí stratila kvôli nesprávnym stravovacím a hygienickým návykom zdravú mikroflóru potrebnú pre produkciu NO

oxid dusnatý zlepšuje funkciu pľúc, zvyšuje prenos a výmenu kyslíka v celom tele a zvyšuje tak výkon pri fyzickej aktivite



Ako správne dýchať nosom (zvlášť dôležité ak nosíte na tvári rúško či respirátor):

zavrite ústa, uvoľnite jazyk a čeľusť

dýchajte zľahka (nehlučne), pomaly a hlboko (so zapojením bránice)

nedvíhajte pri nádychu ani hrudník ani ramená

usilujte sa o brušné dýchanie (rozpínajú sa spodné rebrá a mierne nafukuje brucho)

pri vedomom dýchaní za účelom upokojenia sa skúste rytmus napríklad 5-6 sekúnd nádych, 5-8 sekúnd výdych

fáza zadržania dychu v pľúcach trvá menej ako sekundu a nasilu ju nepredlžujte, má byť plynulá

pri troche tréningu a pevnej vôli sa dá navyknúť na dýchanie nosom a to aj pri väčšine pohybových aj športových aktivít

Ľudia, ktorí v noci dýchajú ústami si môžu zaobstarať hypoalergénnu papierovú pásku z lekárne, ktorá sa lepí na ústa a pomáha, keď sa chcete naučiť nosové dýchanie (na pery si dajte predtým labelo, alebo trocha olivového oleja, aby nepopraskali)

pri dýchaní nosom rúško pomalšie vlhne a vypúšťame aj menej kvapôčok (zvládol som vynášať dve hodiny nábytok na 3 poschodie s rúškom pri 80-90% času dýchania nosom)

pre správnu funkciu nosnej dutiny a samozrejme aj celého organizmu je dôležité pravidelné pitie čistej vody (ideálne odstátej a prefiltrovanej) v našej telesnej teplote čiže 36-37°C (telo si vie pomerne dobre prispôsobiť aj vodu izbovej teploty, preto nie je nevyhnutné ju zohrievať; avšak príliš studené aj príliš horúce nápoje zaťažujú organizmus)

Zaujímavosti:

Hyperventilácia (Dýchavičnosť), teda "lapanie po dychu" ústami, ktoré mnohí z nás zažívajú pri intenzívnom tréningu alebo stresovej situácii, spôsobuje, že telo sa zbavuje väčšieho množstva oxidu uhličitého ako je potrebné, a tak paradoxne ťažšie okysličuje bunky - zhoršuje vstrebávanie laktátu a regeneráciu. Dýchavičnosť sa spája tiež s obezitou, zlým stravovaním a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Preto je potrebné prejsť čo najskôr na kontrolované dýchanie nosom a po športovom výkone urobiť "výklus" alebo dynamický strečing.

Mnohí športovci využívajú tréning zadržiavania dychu - metóda ktorú rozpracoval Patrick McKeown v knihe The Oxygen Advantage (viac info: https://oxygenadvantage.com/ ) a slúži aj ako náhrada vysokohorského tréningu; pri dodržaní všetkých pokynov je táto metóda vhodná pre väčšinu populácie

V metóde zadržiavania dychu sa pre zistenie stavu našich pľúc používa BOLT test a spočíva v meraní času, kedy sa po výdychu a následnom zadržaní dychu dostaví prvý nutkavý impulz nadýchnuť sa (ak nevydržíte ani 10 sekúnd, je to zlé, ak menej ako 20, začnite niečo robiť; ideál je okolo 30 sekúnd a pre vrcholového športovca 40 sekúnd)

Hmkanie -rezonujúci zvuk v nosnej dutine- zvyšuje produkciu oxidu dusnatého čím zvyšuje ochranu pred vírusmi a dokonca zlepší náladu ;) (no dobre, rodina a okolie bude na vás pozerať ako na blázna, ale stojí to za to a môžete im aspoň vysvetliť čo robíte)

V USA úrady povolili vzhľadom k výnimočnej situácií pacientom v ohrození života prístup k inhalačnému systému na dodávku oxidu dusnatého na liečbu nového korona vírusu (táto terapia ešte nebola oficiálne schválená pre COVID-19, lebo nebol čas pre celý schvaľovací proces).

Viaceré štúdie s použitím oxidu dusnatého pri predošlých typoch korona vírusov mali povzbudivé výsledky a aktuálne v marci 2020 prebieha rozsiahla medzinárodná štúdia na pacientoch s ochorením spôsobeným COVID-19.

UPOZORNENIE NA ZÁVER:

Dodržiavajte všetky usmernenia lekárov a opatrenia štátu. Tento článok pojednáva len o odporúčaniach a nenahrádza oficiálne postupy prevencie a liečby.

_______________________________

