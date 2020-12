10 šokujúcich faktov o Zemi, ktoré poukazujú na expanziu našej planéty

V tomto článku okrem viacerých zaujímavostí a nových zistení prinášam aj vlastnú paleogeografickú rekonštrukciu možného usporiadania kontinentov na Zemi s približne polovičným polomerom.

Reliéfna mapa sveta ukazuje značne odlišnú - staršiu a vyššie postavenú kontinentálnu kôru vrátane šelfových území (šedá farba) pod hladinou morí a oceánickú kôru s typickou zjazvenou štruktúrou (modrá) autor: Dominik Katona (gplates softwer)

Tieto paleoglóbusy vytvoril austrálsky geológ James Maxlow a zobrazujú otváranie Atlantického oceánu - farby určujú vek bazaltovej kôry (modrá - najstaršia 180 mil. rokov). zdroj obrázka

Hoci sme sa už na základnej škole učili o rozdelení superkontinentu Pangea, ku ktorému malo dôjsť pred 200 miliónmi rokov, všetky kontinenty okrem Antarktídy a Zélandie sú dnes spojené do jednej veľkej mega platne. Značná časť kontinentov, približne 60 mil. km2 sa nachádza zatopená pod hladinou plytkých pobrežných šelfových morí a preto spojenia na bežnej mape nevidíme.

Dĺžka aktívnych zón rozchádzania (rozpínania) stredooceánskych chrbtov a prahov dosahuje dvojnásobok obvodu zeme teda 80 tisíc kilometrov. Vzniká tu nová oceánska kôra o rozlohe 3,5 km²/ rok (17km³). Veľké zóny rozpínania sa tiahnu v podobe riftov aj naprieč kontinentami v dĺžke rádovo desiatok tisíc km. Najznámejší rift je východoafrická priekopová prepadlina, kde sa formuje nové oceánske dno ako to vidíme na dne jazera Tanganika a predovšetkým v Červenom mori.

Celková rozloha oceánskej bazaltovej kôry je 302 miliónov kilometrov štvorcových (60% povrchu). 98% tejto plochy je podľa geológov mladších ako 180 miliónov rokov. V rovnakom čase sa v dôsledku trhania, naťahovania a vzďaľovania zväčšila aj rozloha kontinentov o približne 64 miliónov kilometrov štvorcových. Aby zostal polomer zeme konštantný vedci predpokladajú že nadbytočná kôra sa stráca v subdukčných zónach kde sa ponára späť do zemského plášťa. Znamenalo by to, že za menej než 200 miliónov rokov musela byť pohltená pôvodná oceánická kôra o rozlohe 366 mil. km² a teda zrecyklovaných 70% povrchu Zeme. Druhá možnosť je, že narástla celá Zem.

Nižšie a vyššie hodnoty magnetizácie bazaltovej oceánskej kôry sa stali podkladom pre vytvorenie mapy určujúcej jej vek. Okrem obrysov kontinentov tak na spojenie v minulosti poukazujú aj tieto pásy. Vedci však nedokážu presvedčivo vysvetliť ako je možné že dĺžka oceánskych chrbtov je vždy väčšia ako dĺžka obrysu pevniny a prečo sa nachádzajú napr. v strede Atlantiku, keď podľa ich rekonštrukcie sa vzďaľovala na západ Amerika od pomerne statickej Európy a Afriky, ktoré sa posúvali hlavne na sever. Otázkou prečo tieto magnetické vzory plynule prechádzajú aj cez hlbokomorské priekopy - miesta údajnej subdukcie sa radšej nikto nezaoberá. Nevyhnutne by to znamenalo, že k žiadnej recyklácii v týchto miestach nedochádzalo a trhliny vznikli ako súčasť rozpínania.

Na rozdiel od zaužívanej predstavy o kontinentoch ako ostrovčekoch plávajúcich na roztopenej láve, je Zem prevažne pevná a tuhá až do hĺbky 2900 km po hranicu spodného plášťa a vonkajšieho jadra. Teplota stúpa len veľmi pomaly oproti fyzikálnym predpokladom. Roztavená láva alebo čiastočne roztavený horúci materiál sa paradoxne vyskytuje iba do hĺbky približne 300 km pod povrchom a to v izolovaných zónach prevažne pod rýchlo sa rozchádzajúcimi oceánskymi chrbtami. Ako by sa do pevného plášťa zasúvali pri subdukcii miliardy ton horniny, ako by prekonali všetky materiálové technické prekážky (ťah, tlak, trenie) a čo by tento jav poháňalo nevedno (nápadov je veľa, ale dôkazov málo). Veriť v subdukciu je ako čakať, že sa klinec sám zatlčie do dosky, len preto, že má vyššiu hustotu.

Ročne zaznamenáme po celej zemi vyše 20 tisíc otrasov a niektoré v hĺbke nad 600 km, kde už by žiadna hornina nemala praskať. Vďaka seizmickej tomografii dokážeme čiastočne rekonštruovať zloženie vnútra Zeme na základe mierne odlišných rýchlosti šírenia sa seizmických vĺn. Vidíme napríklad že pevné jadrá kontinentov (kratóny) majú korene siahajúce súvisle do hĺbky až 250 km. Rovnako vidíme veľké množstvo delaminovaných čiže odtrhnutých alebo odlupnutých fragmentov týchto pevných kontinentálnych štruktúr dokonca aj pod oceánickou litosférou. Napríklad v hĺbke 156 km sa od Aljašky tiahne smerom na juh pod Tichým oceánom celé delaminované podložie západnej časti Ameriky. Tam, kde sa vyvrásnili Kordillery a Andy chýba pôvodné podložie a kôra je tu prekvapivo tenká. Časti podložia Afriky a Južnej Ameriky sa zase nachádzajú pod Atlantikom a ukazujú na miesto pôvodného spojenia oboch kontinentov.

Kontinenty po uzavretí všetkých oceánov do seba pasujú pri menšom polomere tak, že pokrývajú celý povrch Zeme pred približne 200 miliónmi rokov. V minulosti museli byť teda kontinenty pokryté z väčšej časti moriami tak ako to dokladajú fosílie po všetkých svetadieloch, lebo dnešné oceány ešte neexistovali. Ako Zem rástla, moria ustupovali a vypĺňali súčasné oceány. Časť vody zrejme pochádza aj z vulkanickej a hydrotermálnej aktivity.

Zmerať pomocou vesmírnej geodézie, či sa Zem rozpína je mimoriadne zložité a merania sú stále poznačené vysokou mierou nepresností. Hoci niektoré merania naznačujú celkovo pozitívny vertikálny trend, faktom je, že kým veľké časti pevniny a oceánu vykazujú zdvih, iné zase pokles. Rovnako pri meraní horizontálnych posunov existuje veľké množstvo geometrických nezrovnalostí. Je možné, že hlavným zdrojom nepresností je práve ignorovaná či podceňovaná expanzia? Odpoveď by nám mohli dať zrejme až dlhodobé merania obvodu alebo stredného polomeru Zeme. Rovnako ťažko povedať, ako sa mení gravitácia a teda aj dráha satelitov. Pri expanzii by sa nutne menila miera zakrivenia povrchu, čo logicky vyústi v zmätok (skoky v dátach, rekalibrácie, nezmyselné hodnoty,...) pri určovaní súradníc polohy antén a satelitov.

Merania neutrín vyvrátili, že by v útrobách Zeme dochádzalo k rozsiahlemu rádioaktívnemu rozpadu a to je problém, lebo potom nepoznáme zdroj tepla, ktorý by zásoboval Zem 4,5 miliardy rokov a nemáme mechanizmus, ktorý by presúval kontinenty po stovky miliónov rokov. Ak by však bolo jadro tvorené studenou vysokotlakovou plazmou, zmena skupenstva a prebytočný tlak v plášti by vysvetľoval expanziu Zeme, posun kontinentov, zdvih pohorí, zemetrasenia či magnetické pole Zeme a tuhé, nanajvýš miestami viskózne skupenstvo plášťa.