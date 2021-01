Synchronicita silných zemetrasení v Chorvátsku a severnom Taliansku 2020-21

Niekedy po tom všetkom nešťastí, keď rozmýšľame ako mu aspoň z časti predchádzať, pomôže náhoda a upriami našu pozornosť na nádejnú cestu ako predvídať zemetrasenia.





Zemetrasenia s magnitúdou 4.0 a viac v Chorvátsku a Taliansku za uplynulých 30 dní (https://www.volcanodiscovery.com)

V uplynulých dvoch týždňoch zasiahli obe krajiny viaceré zemetrasenia. To síce nie je nezvyčajné avšak tie v Chorvátsku mali ničivé následky a dotrasy stále neutíchajú. Všimol som si jednu zvláštnosť. Obe krajiny síce v tejto zemepisnej šírke oddeľuje Jadranské more, zemetrasenia boli pozoruhodne synchronizované.

6.1.2021 - silnejšie dotrasy

17:01 silné zemetrasenie Mag 5.0 v Chorvátsku

17:02 v severnom Taliansku Mag 4.3 krížom

29.12.2020 - hlavný otras

11:19 zasiahlo Chorvátsko ničivé zemetrasenie Mag 6.4 a o jednu minútu

11:20 severné Taliansko Mag 5.4

​

28.12.2020 - predotrasy

5:28 Chorvátsko Mag 5.2 a o jednu minútu

5:29 severné Taliansko Mag 4.2

3 zemetrasenia s magnitúdou 5.0 a viac v priebehu 10 dní v Chorvátsku južne od Záhrebu (ostatné slabšie otrasy tu nie sú zobrazené, ale je ich desiatky až stovky) (https://www.volcanodiscovery.com)

Po preskúmaní odbornej literatúry som zistil, že nemuselo ísť vôbec o náhodu. Čínsko-americkí tím geografov minulý rok publikoval štúdiu, ktorá analyzovala časopriestorové (geografické) zhlukovanie a vzťahy zemetrasení v Alpínsko - Himalájskom seizmickom pásme za obdobie 1973-2017. Nadviazali na pár predošlých globálnych výskumov (2004, 2012, 2018) a potvrdili, že aj v tomto regióne možno vypozorovať viaceré periódy a typy "správania sa" zemetrasení a hlavne, že všetko spolu súvisí oveľa viac, keď sú veci na mape, ako len keď ich analyzujeme v exceli. Zrazu vidíme súvis aj stým, koľko zemetrasení a akého typu je v Indonézii a koľko v Európe a ako sa zhlukujú a navzájom ovplyvňujú. Sú napríklad typy, ktoré vyvolajú otrasy rovnakej magnitúdy a sú také, ktoré sú nasledované množstvom menších otrasov. Títo vedci nám ukazujú akou cestou sa uberať pri predpovediach zemetrasení.

Predpokladám, že za vznik zemetrasení tak ako vulkanizmu môže nasledujúci rad príčin a reakcií:

zmeny skupenstva látok (fázový posun? ionizácia?) zmeny objemu v zemskom plášti (spôsobujú hlboké zemetrasenia 200-800 km) zvýšený tlak a presun k povrchu (okrem mechanického tlaku sa presúvajú kvapaliny a plyny) zemská kôra sadá/ naťahuje sa/ stláča (prispôsobuje sa novému tvaru Zeme, čiže zmene zakrivenia) a to je vlastne tektonika zlomy v zemskej kôre sa otvárajú/ posúvajú a napätie sa uvoľňuje (zemetrasenia, vulkanizmus, únik plynov a kvapalín) zemetrasenia môžu spúšťať aj ďalšie faktory (slapové javy, slnečný vietor - najmä protóny cez piezoelektrický jav, človek - ťažba, priehrady, elektrárne, atď.)

Z toho sa dá odvodiť, že tlakové vlny sa presúvajú najskôr z hĺbky na povrch a potom pozdĺž zlomov a hraníc litosferických platní a sú teda z časti predvídateľné či merateľné. Tieto pomalé tlakové vlny putujú (cca 100-500 km/ deň) a následné spôsobujú zemetrasenia čiže rýchle, často ničivé šokové vlny. Zemetraseniam v Chorvátsku a Taliansku predchádzali zrejme dni vopred silné otrasy v strednej Ázii postupujúce cez Turecko do oblasti Stredozmného mora a mohli slúžiť ako varovný signál. Okrem pochopenia tohto princípu je dôležité, aby vedci sledovali množstvo ďalších údajov - úniky CO2 a ďalších plynov, zvýšenie termálneho prúdenia zo zlomov kôry, rýchly zdvih alebo pokles časti územia, zmeny hodnôt elektrických nábojov v horninách, atď. Len tak sa budeme schopný včas varovať ľudí, aby sa aspoň na najbližších 48 h pripravili na možné otrasy a dostali inštrukcie povedzme SMS. Aj tornáda sa považovali ešte donedávna za úplne nepredvídateľné a vďaka pokroku technológií sa to zmenilo a výstrahy fungujú.

